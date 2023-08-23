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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال يضرب ولاية أديامان التركية

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أفادت وسائل الإعلام التركية، اليوم الأربعاء، بوقوع زلزال بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر.

ووفقا لـ "تركيا الآن"، ذكرت هيئة الكوارث والطوارئ التركية "افاد" أن الزلزال وقع في الساعة 07:02، وتم تحديد مركزه بمنطقة سيليخان في ولاية أديامان.

وأضافت أنه كان على عمق 6.84 كيلومتر.

ولم يتم الإعلان عن وقوع أضرار أو إصابات حتى الآن، ولكن السلطات المحلية تواصل العمل لتقييم الوضع والتأكد من سلامة المواطنين.

وبالأمس، أعلنت "افاد" عن زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة قيصرية التركية جنوبي البلاد.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع الساعة 13.17 بالتوقيت المحلي لتركيا في منطقة ساريز.

وكانت السلطات في  تركيا قد وضعت خطة استراتيجية ووجهت بتنفيذها في أسرع وقت، وذلك في ظل توقعات بوقوع زلزال محتمل في إسطنبول.

ووفقا لوسائل الإعلام التركية فإن الخطة تهدف إلى نقل المناطق الصناعية إلى وسط الأناضول، بالتحديد إلى ولايات أنقرة، قونيا، وأكسراي، بعيدًا عن منطقة مرمرة، التي تشهد تركيزا كبيرا من المصانع.

ووفقا لتقارير نشرتها صحيفة "يني شفق"، وتابعها موقع تركيا الان٬ فإن الخطة التي تأتي برعاية رئاسة الجمهورية تأتي استجابة للمخاطر المتوقعة جراء الزلازل، خصوصا بعد الهزات التي شهدتها منطقة جنوب تركيا في الشهر الماضي.

ومؤخرا حذر الخبراء من أن إسطنبول قد تتعرض لزلزال قوي قد يصل إلى 7 درجات على مقياس ريختر.

وكان خبير زلازل تركي  قد كشف عن توقعاته بوقوع زلزال مدمر في مدينة إسطنبول، وحذر من تداعياته الخطيرة على السكان حيث قد يواجه  2.5 مليون شخص خطر الموت نتيجة هذا الزلزال.
 

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