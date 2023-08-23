عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«عمل المنيا» تختتم دورتين تدريبيتين على مهنة التفصيل والخياطة للسيدات

صدى البلد

اختتمت مديرية العمل بمحافظة المنيا فعاليات دورتين تدريبيتين على مهنة  التفصيل والخياطة  للفتيات بمركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة ، وعقد الاختبار النهائي وتخريج عدد 34 متدربة ، كما شمل الاختبار جزء نظري وآخر عملي.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام الجديد 2023 / 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ،  تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات في لقائه الأخير معهم بالتوسع في برامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل ،تماشيا مع خطة الدولة المصرية لتنمية مهارات الشباب، وربطها باحتياجات سوق العمل .

وقال محمد صلاح مدير المديرية :إنه تم  تخريج  34 متدربة بعد إجراء الاختبار النظري والعملي لهم ، وذلك بعد انتهاء فترة التدريب الخاصة بالبرنامج الملتحقين به،  منوهاً إلى أنه بعد التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمنشآت العاملة داخل المحافظة ، وذلك انطلاقاً من دور وزارة العمل وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في ايجاد فرص عمل مناسبة او بدء مشروع صغير أو متوسط بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يساعدهم في تحسين مستويات معيشتهم.

وأضاف مدير المديرية ، أنه يمكن للشباب الراغبين فى الالتحاق بالبرامج التدريبية المجانية التي توفرها المديرية التقديم بمقرات مراكز التدريب المهنى أو إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدرب فى ختام كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل بشركات ومصانع القطاع الخاص ، كما يجرى التدريب على أيدى مدربين مؤهلين جرى اختبارها في الوزارة على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة .

وحضر ختام الفعاليات ايمن الجزار مدير إدارة بحوث العمالة.

0d881b10-2b96-4d08-913f-2e1f8210f63f
0d881b10-2b96-4d08-913f-2e1f8210f63f
adc3341c-04bc-435e-bccd-af4d17e5373e
adc3341c-04bc-435e-bccd-af4d17e5373e
1c36fa36-e63f-41b9-9326-ab493f773f2c
1c36fa36-e63f-41b9-9326-ab493f773f2c
fe8c73ee-c341-4894-95b7-30261405e63d
fe8c73ee-c341-4894-95b7-30261405e63d
1c36fa36-e63f-41b9-9326-ab493f773f2c
1c36fa36-e63f-41b9-9326-ab493f773f2c
adc3341c-04bc-435e-bccd-af4d17e5373e
adc3341c-04bc-435e-bccd-af4d17e5373e

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البقاء في المنزل.. تاج الدين يكشف كيفية الوقاية من متحور كورونا الجديد

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

بعد ظهور أول إصابتين بمتحور كورونا في مصر.. هل تفرض الحكومة ارتداء الكمامة؟

متحور EG 5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

ترشيحاتنا

بعد العفو عن أحمد دومة.. تعرف على عقوبة حرق الممتلكات العامة طبقا للقانون

ميوز أول سيارة كهربائية إماراتية بالكامل.. فيديو

تطورات خطيرة| قصة هروب عمرو وردة.. تفاصيل مكالمة والده.. و"الرجاء" يهدد بالتصعيد

الصحة: تحقيق حياة كريمة للأسرة الهدف الأسمى لتحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة

محمد بن زايد يصدر قانونا جديدا بشأن إمارة أبو ظبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5 وطرق الوقاية

إطلالات إليسا باللون الأبيض تثير الجدل.. وسعر صادم لأخر جمبسوت

بـ كاش مايوه.. مريهان حسين تخطف الأنظار من الساحل الشمالي  

اعرف أسبابها.. خطوات تساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة عند الأطفال  

فيديو

على متن طائرة خاصة.. أحلام تصل جدة لإحياء حفلها بالسعودية

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ