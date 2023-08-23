بسرعة مضاعفة| قوة جوية جديدة ضاربة لإيران.. وتحذير من «رئيسي» للغرب

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران كشفت عن أحدث طائراتها بدون طيار محلية الصنع، والتي يمكنها التحليق على ارتفاعات أعلى، ولفترة أطول، بقدرات أسلحة معززة.

وجرةى تقديم الطائرة بدون طيار "مهاجر-10" في حفل أقيم في طهران حضره الرئيس إبراهيم رئيسي، احتفالاً بإنجازات صناعة الدفاع الإيرانية.

نقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن رئيسي قوله “قواتنا المسلحة القوية ستقطع أي يد متورطة في العدوان على إيران”.

وتعد الطائرة الجديدة بدون طيار، نسخة مطورة من طائرة "مهاجر 6" التي اتهم مسؤولون أمريكيون إيران ببيعها لروسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا، وهو اتهام تنفيه طهران.

ووسعت الحكومات الغربية في الأشهر الأخيرة العقوبات القاسية على إيران بسبب مبيعات الأسلحة المزعومة.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية الرسمية، أن الطائرة بدون طيار الجديدة “يمكن أن تطير لمدة أقصاها 24 ساعة على ارتفاع 7000 متر (23000 قدم) وبنطاق تشغيلي يصل إلى 2000 كيلومتر (1242 ميلاً)”.

ويمكنها السفر بسرعة تصل إلى 210 كيلومترات في الساعة (130 ميلاً في الساعة) وهي مجهزة بأنظمة إلكترونية واستخباراتية محدثة.

وقالت الوكالة إن الطائرة بدون طيار لديها حمولة تصل إلى 300 كيلوجرام (660 رطلا)، أي ضعف حمولة الطراز السابق، مما يسمح لها بحمل “جميع أنواع القنابل والذخائر”.

وهذا ضعف وزن ومدة طيران الطائرة "مهاجر 6" التي يمكنها حمل 150 كيلوجراماً من الأسلحة والتحليق لمدة 12 ساعة.

كما كان النموذج السابق يتمتع بارتفاع طيران أقل يبلغ 5400 متر، وسرعة 200 كيلومتر في الساعة.

واتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل، العدوتان اللدودتان لإيران، طهران في السابق باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ لمهاجمة القوات الأمريكية والسفن المرتبطة بإسرائيل في الخليج العربي.