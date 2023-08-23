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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عضو كنيست إسرائيلي يهاجم الإرهابي بن جفير: فاشل وأصبح مهرج الحكومة

عضو كنيست إسرائيلي
عضو كنيست إسرائيلي يهاجم الإرهابي بن جفير: "فاشل وأصبح مهرج

هاجم "زئيف إلكين" عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "بينى جانتس"، في حديث لموقع "يديعوت أحرنوت" صباح يوم الأربعاء وزير الأمن القومي "إيتمار بن جفير".

 

ووصف إلكين بن جفير بحسب الصحيفة العبرية، بمهرج الحكومة والفاشل.

 

وقال: في أعقاب جرائم القتل العديدة بين فلسطينيي 1948 والتي بلغت 158 قتيلاً منذ بداية العام الجاري، وعدم قدرة الشرطة الإسرائيلية على التعامل معها "فشل فشلاً ذريعاً وأصبح مهرج هذه الحكومة".

وأضاف: لو كان مسؤولاً لطلب تغيير المواقف، كل ما يهمه هو حيل الانتخابات ووسائل الإعلام.

وشدد، أنّ ذلك كان نتيجة سنوات طويلة من الإهمال، متابعاً أنّه في الوقت الحالي هم بالفعل يوجهون الاغتيالات إلى الداخل".

ونوه، إلى أنّ القطاع العربي والعصابات المتنافسة، في حالة صراع واسع النطاق، وستوجه نيرانها نحو إسرائيل".

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