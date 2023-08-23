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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفلات العلمين تتصدر نسب المشاهدة في مصر

محمد منير
محمد منير

تمكنت حفلات العلمين الجديدة ، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، من تصدر نسب المشاهدة في مصر عبر منصة watch it . 
 

احتلت مجموعة الحفلات التي شارك فيها عدد كبير من النجوم أبرزهم محمد منير وأنغام واليسا ونانسي عجرم و تامر عاشور ومدحت صالح وريهام عبد الحكيم ، من تصدر نسب المشاهدة علي منصة watch it في مصر . 

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ويستعد مغني الراب ويجز لإحياء حفل جديد له ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في منطقة الأرينا. 

 

ويُحيي ويجز حفله في العلمين يوم 1 سبتمبر المقبل، بعد سلسلة من الحفلات الناجحة التي شارك فيها عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. 

 

وتشارك فرقة كايروكي  في إحياء حفل ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة يوم السبت 26 أغسطس الجاري، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمي لشركة تذكرتي. 

 

وكانت قد أحيت الفنانة أنغام الاسبوع الماضي حفلا صخما بمدينة العلمين الجديدة ، وسط حضور جماهيري ضخم ، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد ، وقدمت فيه انغام عدد من الاغاني مثل اكتبلك تعهد ، حالة خاصه ، شبر ونص وغيرها من الاغاني . 

 

 

 

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