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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في جولته الصباحية.. محافظ الغربية يتفقد مشروعات القطاع الطبي بطنطا والسنطة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مشروعات القطاع الطبي ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتسعى الدولة إلى تقديم الخدمات الصحية اللائقة بكل فئات المجتمع.

 

أشار  إلى أن القطاع الصحي في مصر يمر بلحظة فارقة في ظل ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يحمل على عاتقه مسئولية صحة المواطن ويسخر لها كل الإمكانات.

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جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ لمتابعة مشروعات القطاع الطبي في مركز طنطا والسنطة، بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة والمحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا،  منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا،  ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

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وتفقد محافظ الغربية مشروع إنشاء مستشفى الأورام الجديد بسبرباي ، والذي يقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن تضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لخدمة 15 مليون نسمة، ومكون من 4 مبان تشمل مبنى رئيسي ، مبنى العيادات الخارجية مبنى الطب النووي والعلاج الإشعاعي المبنى الإداري والمخازن)، بطاقة استيعابية 266 سريرا (170) سريرا داخليا، 26 سرير عزل زرع نخاع 60 سرير رعاية مركزة 10 غرف عمليات، فضلا عن قسم متكامل للعلاج الإشعاعي و 20 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية المتعلقة بالأورام، إلى جانب قسم متكامل للأشعة يضم (2) أشعة مقطعية، 2 أشعة عادية، مسح ذري، جاما كاميرا، ماموجرام)، كما تضم المستشفى قسم للعلاج الكيماوي بطاقة استيعابية (54) كرسي كيماوي 6 أسرة )، وقسم للمعامل يضم (بنك دم، كيمياء، هيماتولوجي، باثولوجي، جيني، مايكروبيولوجي، مناعة هيستولوجي، PCR لمختلف الفئات العمرية).

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وتابع المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء مستشفى العام الجديد بسبرباي والمقامة على مساحة 13100 م2 بتكلفة 618 مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 85 % لتكون جاهزة خلال هذا العام بديلة عن مستشفى المنشاوي العام، وتضم أقسام "طوارئ العيادات الخارجية قسم غسيل كلوي، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجي، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ المغسلة والمشرحة إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى.

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واختتم المحافظ جولته، بتفقد أعمال تطوير مستشفى السنطة المركزي والتي يجري إنشاؤها على مساحة 4900 م2 لتضم 223 سريرا داخل أقسام" العيادات الخارجية، والطوارئ، والأشعة، والغسيل الكلوي، والعلاج الطبيعي، وغرف عمليات، معامل، وإقامة مرضى عناية مركزة نساء وتوليد، وأطفال، وغرف عزل "، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 87 %.

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