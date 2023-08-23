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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في الاستشعار عن بعد.. مشروع تخرج لطلاب بجامعة بني سويف

طلاب بني سويف
طلاب بني سويف

قام فريق بحثي من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، بتنفيذ مشروع تخرج يعتمد على " استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي و بيانات نظم المعلومات الجغرافية كيوب سات في الاستشعار عن بعد.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من المشروع هو تقليل تكلفة الاستشعار عن بعد و ذلك عن طريق استخدام كاميرا بجوده قليله و سعر قليل و استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحسين جوده الصورة و استخدام GIS data للحصول علي صور مجسمه لدراسة تضاريس سطح الأرض.

وأعرب منصور، عن سعادته بمستوي مشروعات التخرج المقدمة من طلاب أول دفعة من كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، موجها الشكر لجميع القائمين علي الكلية، وللطلاب، مشيدا بتلك الأفكار والمشروعات البحثية التي يمكن الاستفادة منها في مجال الملاحة والفضاء.

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وأشار الدكتور أسامة شلبية ، إلى أن المشروع تحت إشراف  الدكتور  محمد الفران مدرس قسم الملاحة الفضائية وبمشاركة 11طالب هم احمد سامي عبدالباسط  -احمد مجدي عبدالتواب-أسماء شعبان عابدين  -أيمن خالد عبدالرحيم  - عبدالرحمن ربيع حسن -عمر محمد عادل محمد- سامر رشدي كامل -نورهان احمد حسني -ديفيد عماد منير حنا- ابتسام ابراهيم إسماعيل-عبدالرحمن يوسف احمد .

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