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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظة القاهرة تنظم لقاء مع أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

صدى البلد

نظمت محافظة القاهرة لقاءً مع أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصرى  لبحث مساهمتهم فى نشر الوعى بمبادرة  رئيس الجمهورية للمشروعات الخضراء الذكية ومشاركتهم فى مساعدة الراغبين على التسجيل بمنصة المشروعات الخضراء الذكية بالقاهرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg والذى بدأ من أول أبريل ويستمر حتى نهاية أغسطس الجارى.


وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصرى يعد تجربة فريدة تعكس اهتمام القيادة السياسية بتأهيل وتمكين الشباب بهدف إنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات بمختلف المجالات لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وإعداد جيل قادر على صنع القرار والمشاركة السياسية .


وأكد محافظ القاهرة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحرص على مشاركة جميع شرائح المجتمع في المشاريع البيئية التي تخدم عملية التنمية المستدامة، حيث تضم 6 فئات هى المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، والشركات الناشئة، وغير الربحية، ومشروعات المرأة.


وأضاف محافظ القاهرة أن المبادرة تركز على تمكين المرأة والشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، عن طريق تحويل هذه المشروعات إلى مصدر دخل للأفراد ، وإيجاد حلول بيئية تحد من تغيرات المناخ للدولة .

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