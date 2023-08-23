وكالة تطوير الشباب في جنوب أفريقيا تعرض تجربتها أمام تجمع بريكس

قالت أساندا لوادا رئيس مجلس أمناء وكالة تطوير الشباب في جنوب أفريقيا، إن الشباب يشكلون نسبة كبيرة من سكان دول مجموعة بريكس، مشددةً على أن آرائهم مهمة جدا في خلق مجتمع بعد جائحة كورونا.

وأضافت «لوادا»، في كلمتها ضمن فعاليات اليوم الثاني لقمة بريكس بجنوب أفريقيا، التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «من 18 إلى 19 أغسطس، فإن شباب من دول المجموعة اجتمعوا للمرة الأولى منذ انتهاء الجائحة وتحدثنا عن الشراكة من أجل نمو متاح ومشترك وإدماج الدول الأخرى ولمستقبل متعدد الأقطاب».

وأكدت رئيس مجلس أمناء وكالة تطوير الشباب في جنوب أفريقيا، أن الشباب يمثلون الحاضر والمستقبل ويجب ألا يتم حصر دورهم في قمة سنوية فقط، موضحةً: «خلال القمة التاسعة، قدمنا مشروعا لإنشاء مجلس لشباب بريكس، وسيصبح الهيئة المنسقة للنهوض بالشباب».