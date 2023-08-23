بيراميدز يعلن السفر لإقامة معسكر في تركيا استعدادًا للموسم الجديد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشورا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، كتب فيه: "بيراميدز يعلن السفر إلى تركيا؛ لخوض معسكر، استعدادا لبداية الموسم".

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة منافسه التقليدي نادي الزمالك في مباراة نصف نهائي كأس مصر المرتقبة، وهذه المباراة المهمة ستكون على الأرجح من أقوى المباريات في البطولة.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء منافسة شرسة وتنافس قوي بين الفريقين، حيث سيقدم كل منهما أفضل ما لديه من أجل تحقيق الفوز. وسيتطلب اللقاء استراتيجيات محكمة وتكتيكات دقيقة من قبل المدربين وتنفيذ متميز من قبل اللاعبين.