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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد شيبة يؤدي عمره على روح والدته الراحلة| شاهد

صدى البلد

شارك المطرب الشعبي أحمد شيبة، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “لبيك اللهم عمرة عن أمي  اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها جنتك يارب العالمين اللهم اقبل منا ومنكم صالح الاعمال”. 

وفاة والده احمد شيبه:

كان قد أعلن محمود - ابن المطرب أحمد شيبة - وفاة جدته أم أبيه، بعد تدهور حالتها الصحية خلال الأيام القليلة الماضية.

وتصدق شيبة بلحم خروف على روح والدته عقب الانتهاء من تشيع الجثمان.

أحمد شيبة وضرب نار 
من جهة أخرى، قدم احمد شيبة فى رمضان الماضى اغنية مسلسل “ضرب نار” والتى حملت اسم وهى الدنيا  وهى من كلمات هاني فؤاد وألحان تامر كروان ومن توزيع مصطفى أبو ريا، وتم طرحها على جميع صفحات السوشيال ميديا والمنصات الرقمية.

 

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