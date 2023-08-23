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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 605 شاحنة و 150 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 327 شاحنة و 93 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 278 شاحنة  و 57 سيارة . 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 ، وبوسيدون اكسبريس  فيما تغادر العبارة أمل ، حيث شهد الميناء أمس وصول العبارة أمل ومغادرة السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس  ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1350 طن بضائع و 135 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1320 راكبا بموانيها .
 

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