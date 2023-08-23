تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 605 شاحنة و 150 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 327 شاحنة و 93 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 278 شاحنة و 57 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 ، وبوسيدون اكسبريس فيما تغادر العبارة أمل ، حيث شهد الميناء أمس وصول العبارة أمل ومغادرة السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1350 طن بضائع و 135 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1320 راكبا بموانيها .

