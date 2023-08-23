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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة يحقق تطلعات الشعب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة يستهدف تحقيق تطلعات الشعب المصرى.

وأضاف هندى، أن الفترة الأخيرة شهدت مسيرة كبيرة من العطاء والبناء والتنمية فى مختلف محافظات الجمهورية، ومن ثم يأتى ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة البناء والعطاء والتنمية التى بدأها خلال السنوات الأخيرة، معلنا دعمه و تأييده لترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.


حزب مستقبل وطن، أعلن فى بيان له اليوم الأربعاء، تأييده ودعمه ﺗرﺷﺢ اﻟرﺋﯾس ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﻲ ﻟﺧوض ﻏﻣﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ.

 

وقال الحزب، فى بيانه، إنه اﻧطﻼًﻗﺎ ﻣن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ الإﻧﺟﺎزات التى ﺗﺣﻘﻘت فى ﻣﺻر ﻋﻠﻰ ﻣدار 10 ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟدوﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، واﻟﺗﻲ ﻗﺎدھﺎ اﻟرﺋﯾس ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﻲ ﻣﻧذ ﺗوﻟﯾﮫ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظروف ﺻﻌﺑﺔ وسط ﺗﺣدﯾﺎت ﻋظﯾﻣﺔ ﻟم ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر، حيث ﻧﺟﺣت ﻣﺻر ﺗﺣت ﻗﯾﺎدته وﺑﺗﻛﺎﺗف اﻟﺷﻌب ورﺟﺎل اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرھﺎب وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار، وذﻟك ﺟﻧًﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺳﯾﺎﺳًﯾﺎ، واﻗﺗﺻﺎدًﯾﺎ، واﺟﺗﻣﺎﻋًﯾﺎ، ودوﻟًﯾﺎ وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ إﻋﺎدة ﻣﺻر إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟم.

واﺳﺗﻛﻣﺎﻻً ﻟﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻘودھﺎ اﻟرﺋﯾس السيسي، وﻣﺎ ﻗطﻌﺗﮫ ﻣﺻر ﻓﻲ طرﯾﻘﮭﺎ ﻧﺣو اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة وﺗوﻓﯾر ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻرﯾﯾن ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠى اﻟﻣﻘدرات اﻟوطﻧﯾﺔ ودﻋم ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري ﺑﻣﺧﺗﻠف طواﺋﻔﮫ، ﻣﺳﺗﻧدًا إلى ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼﺣﻲ ﺷﺎﻣل ﻟﺗﺛﺑﯾت أرﻛﺎن اﻟدوﻟﺔ وإﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ وإﺣداث ﻧﮭﺿﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻛﺑرى ﻣن ﺧﻼل إطﻼق اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ (ﻣﺻر 2030) واﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠت ﻋدة ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔ على رأﺳﮭﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ واﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ.

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