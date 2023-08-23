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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن فيتامين «د» بالجسم

صدى البلد

نشر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا منشوراً جديداً عن ڤيتامين د

 وقال “شعبان” في منشوره "فيتامين د  هل هو ڤيتامين أم هرمون؟  الحقيقة هو أقرب إلي الهرمون لأنه يتم تصنيعه في الجلد من الكولسترول بتحفيز من أشعة الشمس.

وتابع: لو أتيح التعرض للشمس بفترات كافية  ليس الوجه واليدين فقط لكن مساحة أكبر من الجلد (الشمس مفيدة وضارة) مع احتواء الطعام علي البيض والألبان والأسماك لما كانت ثمة حاجة لتناول المستحضرات الفيتامينية.

وأضاف أن المعدل المناسب لا يقل عن ٣٠ نانو جرام في الملليليتر.. وحديثا بعض الدراسات تهدف للوصول إلي معدل ٥٠ نانو جرام في الملليليتر ولابد من التحليل في معمل موثوق به لأن معدلات الخطأ في قياسه واردة جداً.. والأشخاص الاكثر عرضة لنقص ڤيتامين دي الأطفال وكبار السن ومن يعانون من مشاكل في المعدة أو الكلي تؤثر علي مستوي فيتامين دي.

 

أعراض نقص فيتامين د


وتحدث الدكتور جمال شعبان عن عراض فيتامين د قائلاً أوجاع، وهشاشة في العظام والمفاصل،
أوجاع في الصدر، واختلال في دقات القلب، الإرهاق، نقص المناعة، الفوائد المحسومة علميا
صحة العظام، وعلاج كساح الاطفال، وهشاشة عظام الكبار، الفوايد غير المؤكدة، الوقاية من السرطان 
وامراض القلب ، وضعف الانتصاب، والالزهايمر ، والإرهاق ، ونقص المناعة،  أحيانا زيادة ڤيتامين دي عن معدلاته الطبيعية قد يؤدي إلي عواقب وخيمة مثل ترسب الكالسيوم في القلب والأوعية.

 

استشارى امراض القلب الدكتور جمال شعبان نقص ڤيتامين د نقص فيتامين د نقص المناعة نقص فيتامين

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