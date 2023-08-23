متحدث العليا لتراخيص المحال: إقبال المواطنين على تقنين الأوضاع ضئيل جدا

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي ، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال، أن نسبة إقبال المواطنين علي تقنين أوضاعهم واستخراج تراخيص المحال ضئيلة جدا.

وأضاف في تصريحات خاصة ل"صدي البلد "، أنه كعادة الشعب المصري لا يقدم علي تقنين أوضاعه إلا في آخر وقت من المهلة المحددة، مشيرا إلي أن المدة التي حددتها اللجنة لتقنين أوضاع المواطنين تنتهي في ديسمبر المقبل.

وأشار الفيومي إلى أن نسبة المتقدمين لتقنين أوضاعهم حوالى 1% نظرا لضعف الإقبال علي التقديم لترخيص المحال، مشيرا إلى أنها نسبة تقديرية ولم يتم حصر الأعداد بالضبط.