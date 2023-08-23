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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من أجل الشهرة بالتيك توك.. طالب جامعي يشتري 17 ألف جنيه مزوّرة بالمعادي|تفاصيل

صدى البلد

"الشهرة والربح السريع عبر التيك توك"، عنوان تلك الواقعة في ثكنات المعادي، عندما أقدم شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، لشراء مبلغ مالي17 ألف جنيه مزوّرة من فئة الـ 200 جنيه، وذلك بغرض تصوير مقاطع فيديو عبر التيك توك من أجل الشهرة وجذب مشاهدات وأرباح.

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تفاصيل تلك الواقعة، نرصدها من محضر القضية، حيث قررت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بقبول الاستئناف المقدم من دفاع متهم على أمر حبسه 45 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامه بتزييف العملة.

طالب جامعي وتزييف العملة

وقررت المحكمة، برئاسة المستشار جمال السمري، إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه.

وكشفت أوراق القضية، أن المتهم يدعى  محمد.ز – 18 سنة، طالب في معهد حاسبات، وتبين انه أثناء سيره
في منطقة ثكنات المعادي تم ضبطه وبحوزته 17 ألف جنيه فئة 200 جنيه.

 

التيك توك وطالب المعادي

وأظهرت التحقيقات أن تلك المبالغ من مال مزيف اشتراه بمقابل 250 جنيهاً عبر أحد المواقع الشهيرة للشراء الإلكتروني.

وقال عبد السلام الحسيني، دفاع المتهم، خلال مرافعته امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار جمال السمري، إن موكله أكد أنه كان ينتوي استخدام المال من أجل الشهرة عبر استخدامها في مقاطع الفيديو عبر التيك توك.

وطالب الدفاع، بإخلاء سبيل موكله بالضمان الذي تراه عدالة المحكمة مناسباً، بعد قبول الاستئناف شكلاً، كما طلب بإخلاء سبيله لاسيما أن المتهم موطن ومحل إقامته ثابت و معلوم ولا يُخشى عليه من الهرب، ولم يسبق اتهامه في قضية مناسبة، وان جميع مبررات الحبس الاحتياطي قد انتفت في حق المتهم.

ثكنات المعادي

وأوضح، الدفاع، كل اللي حصل أن موكلي اشترى تلك الفلوس من شركة أمازون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثناء سير موكلي في الشارع اشتبه فيه احد ضباط الشرطة وبتفتيشه عثر بحوزته على المبالغ المالية.

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