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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

رسالة هامة من خادم الحرمين إلى رئيس أفريقي| تفاصيل

خادم الحرمين
خادم الحرمين

استقبل الرئيس جواو مانويل غونكالفس لورينسو، رئيس أنغويلا رسالة شفهية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

 

ووفق أخبار 24 السعودية؛ فقد قام بنقل الرسالة، المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، خلال استقبال رئيس أنغولا له اليوم بالمقر الرئاسي في العاصمة لواندا.

 

ونقل قطان، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية أنغولا الصديقة المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة.

 

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأكد "جواو"، خلال الاستقبال دعم بلاده الكامل لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، معرباً عن ترحيب بلاده بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام.

 

فيما عبر المستشار قطان خلال مؤتمر صحفي بعد اللقاء عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المميزة بين البلدين.

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