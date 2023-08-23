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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لقاء عصف ذهني حول المبادرة الوطنية للقرائية والتعلم للحياة بهيئة تعليم الكبار

تعليم الكبار
تعليم الكبار

صرح  الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار أن القرائية حق أساسي من حقوق الإنسان، وحق تمكيني للتمتع بالحقوق الأخرى؛ الاجتماعية، والاقتصادية، والصحية، والسياسية، بالإضافة إلى المنافع الفردية مثل: تقدير الفرد لذاته، وثقته بنفسه، وتعزيز قدراته الشخصية.
 

انطلاقًا من إرساء الجمهورية الجديدة التي تشييدها القيادة المصرية والتي تهدف إلى بناء الإنسان المصري وإعداده لجودة الحياة وخطة مصر للتنمية المستدامة وخاصة الهدف الرابع منها.


وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة تعليم الكبار والشركاء في القطاع الرسمي والجمعيات الأهلية والتي أدت إلى خفض في معدل الأمية إلا أن أعداد الأميين يزيد عن 15 مليون أمي؛ ويرجع ذلك إلى مجموعة متشابكة من التحديات منها زيادة عدد المتسربين، وصعوبة جذب الأميين إلى فصول المدرسة، وغياب البيانات التفصيلية، وغياب التنسيق بين الجمعيات الرسمية والشركات، وعدم مواكبة محتويات البرامج المقدمة لمتطلبات العصر.
 

تنطلق المبادرة الرقمية للقرائية والتعلم للحياة من توجهات القيادة السياسية ومراعية للتوجهات الدولية المتمثلة في توصية 2015 لتعليم الكبار، وإطار عمل مراكش، والقمة العالمية للتعليم التحويلي 2022. 
ويأتي هذا اللقاء للتشاور في الفرص المتاحة لتطبيق ووضع رؤية مشتركة للمبادرة.
أهداف جلسة العصف الذهني:
عرض الخطوط العريضة للمبادرة الوطنية.
مناقشة التحديات التي تواجه تعلم الكبار في مصر.
 

التعرف على الفرص لنجاح المبادرة.
الاستماع إلى الأفكار المختلفة لإغناء المبادرة.
المشاركون:
منسوبي الإدارات الفنية لهيئة تعليم الكبار.
مديري فروع تعليم الكبار.
الجمعيات الأهلية العاملة في تعليم الكبار.
القطاع الرسمي المتعاون مع هيئة تعليم الكبار.

الجهاز التنفيذي للهيئة العامة الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي Jobs Education

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