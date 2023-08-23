عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنصورة الأهلية يبحث الاستعدادات لبدء الدراسة ببرامج جديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية ، اجتماع المجلس الأكاديمى بحضور مديري البرامج المختلفة بجامعة المنصورة الأهلية لمتابعة الفصل الدراسى الصيفى، ومتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد ، ومتابعة أعمال التنسيق والقبول للطلاب الجدد من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقا للحد الأدنى المعلن من مجلس الجامعات الأهلية .


وكلف رئيس الجامعة، خلال الاجتماع مديري البرامج بإعداد الجداول الدراسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسى الجديد  والاطمئنان على البدء في تنفيذ خطة الجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الجدد، والاطمئنان على جاهزية المعامل المركزية والورش الهندسية والمدرجات والقاعات الدراسية.

  
وأكد على اتاحة مستشفيات جامعة المنصورة وقاعات التدريب لطلاب جامعة المنصورة الأهلية فى ضوء التعاون والبرتوكولات المبرمة ما بين جامعة المنصورة وجامعة المنصورة الأهلية.


وبحث الاستعدادات لبدء الدراسة بعدد 3 برامج جديدة بالعام الدراسى الجديد وهى : برنامج البكالوريوس فى علوم التمريض بكلية التمريض، برنامج التسويق الرقمى والعمليات الالكترونية وبرنامج ريادة الأعمال الالكترونية بكلية الاقتصاد والعلوم الادارية ، برنامج هندسة العمارة المستدامة، برنامج الهندسة الطبية، برنامج الحاسبات والاتصالات بكلية الهندسة بالاضافة الى 6 برامج تستقبل الطلاب للعام الثانى وهى برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، هندسة الذكاء الاصطناعى، برنامج هندسة البناء والتشييد، هندسة الميكاترونكس.


حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة،  الدكتور محمد عطوة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية ،  الدكتورة رئيفة علام  عميد كلية  التمريض، الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، والدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة، الدكتور وليد الطنطاوى مدير عام شئون التعليم والطلاب.


كما عقد رئيس جامعة المنصورة الأهلية اجتماعا مع أعضاء الجهاز الإداري لمتابعة الاستعدادات و الجاهزية للعام  الدراسي الجديد ، وتم استعراض الخطط الدراسية والترتيبات المالية والإدارية.


وأثنى رئيس الجامعة خلال اللقاء على الجهود التى بذلها فريق العمل الإدارى بالتنسيق مع مديرى البرامج للارتقاء بالمنظومة التعليمية بجامعة المنصورة الأهلية وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب.

IMG-20230823-WA0065
IMG-20230823-WA0065
IMG-20230823-WA0069
IMG-20230823-WA0069
IMG-20230823-WA0066
IMG-20230823-WA0066
IMG-20230823-WA0067
IMG-20230823-WA0067
IMG-20230822-WA0093
IMG-20230822-WA0093
استقبال طلاب الثانوية العامة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد العمليات الإلكترونية بجامعة المنصورة المنصورة الأهلية هندسة الذكاء الاصطناعي جامعة المنصورة الأهلية رئيس جامعة المنصورة الأهلية مجلس الجامعات الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

تطور مفاجئ بشأن صفقة انضمام سوزا إلى الأهلي

لا إغلاق أو تأجيل الدراسة| إجراء وحيد من الحكومة لمواجهة متحور كورونا الجديد

جريمة هزت البدرشين.. قرار عاجل ضد ذئب بشري انتهك جسد طفلة 8أعوام

موضوعات متعلقة

قافلة علاجية من الأورمان لدعم المرضى الأولى بالرعاية في الدقهلية

ترشيحاتنا

هل يجوز قضاء أذكار المساء بعد المغرب؟ ردد أفضل 12 ذكرا يحبها الله

تفاصيل آخر زيادة.. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن انتشار الحمى

بسبب سلسلة فضائح.. رئيسة دولة أوروبية تطيح بمدير جهاز المخابرات

لأول مرة في التاريخ| الأهلي هيلبس أبيض ؟.. شاهد التشيرت الجديد

متحدث العليا لتراخيص المحال: إقبال المواطنين على تقنين الأوضاع ضئيل جدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تقوي المناعة.. لا تتخلى عنها

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن فيتامين «د» بالجسم

إصابات وقفز في المياه..5 أفيال تهاجم عشرات الأشخاص في سريلانكا..فيديو

فيديو

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

أبرزهم زيزو وفتوح .. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل ثلاثي الفريق «فيديوجراف»

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ