مجلس المصرية للمطارات يناقش نظام الإدارة المتكامل بمطار الغردقة

عُقد اليوم بمقر الشركة المصرية للمطارات، اجتماع لمراجعة نظام الإدارة المتكامل بمطار الغردقة الدولي، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات وزير الطيران المدني بتطبيق أعلى معايير الجودة في إدارة المطارات و تحسين مستوى الخدمات المقدمة والتوافق البيئى ورفع مستوى السلامة والصحه المهنية لجميع الجهات التي تتعامل مع المطارات من ركاب، عملاء، موردين ومقدمي الخدمات بالمطارات.

حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات بالشركة المصرية للمطارات وخلال الاجتماع استعرض مسؤولو قطاع المطابقة والسلامة من العاملين بالمطار موقف مطار الغردقة الدولي من سياسة نظام الإدارة المتكامل.

وتمت أيضا مناقشة تطبيق أحدث نظم الإدارة بالمطار مع الأخذ في الاعتبار معايير الجودة، البيئة، السلامة و الصحة المهنية، بالإضافة إلي شرح مخرجات النظام الحالي مع عرض المخاطر التى تم تحديدها لأنشطة المطار المختلفة وكيفية السيطرة عليها، كما تم عرض الفرص المتاحة وكيفية استغلالها.