تنسيق الجامعات الأهلية ٢٠٢٣.. مصروفات كليات جامعة حلوان الأهلية تبدأ من ٤٠ ألف جنيه.. والفنون التطبيقية تكشف تفاصيل البرامج الدراسية للطلاب

تنسيق الجامعات الأهلية ٢٠٢٣ :

مصروفات كليات حلوان الأهلية تبدأ من ٤٠ ألفا

فنون تطبيقية حلوان تكشف تفاصيل البرامج الدراسية الطلاب

جامعة حلوان الأهلية : نستقبل الطلاب داخل ٢٠ برنامجا دراسيا

تتابع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي استقبال طلبات طلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بتنسيق الجامعات الأهلية 2023 والجامعات الخاصة بتنسيق الجامعات 2023، حيث تم فتح باب التسجيل الثلاثاء 15 أغسطس.

و تطرح جامعة حلوان الأهلية هذا العام بتنسيق الجامعات 2023، 8 كليات وتتضمن 20 برنامجا، ويمكن التقدم الإلكترونى للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية عامى 2023 و2022 (الثانوية العامة / الثانوية الأزهرية / مدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا / مدارس النيــل للعلوم والتكنولوجيا).

و كشفت جامعة حلوان الأهلية عن البرامج الدراسية الخاصة بكلية الفنون التطبيقية ان الكلية تمتلك برامج متميزة اهمها " برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية ، و برنامج التصميم الداخلي البيئي.

أوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية أن برنامج التصميم الداخلي يتكون من 5 مستويات (مقسمة إلى 10 فصول دراسية)، وهو برنامج أكاديمي خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة، وتتم الدراسة باللغة الإنجليزية، بالتعاون والشراكة مع برنامج التصميم الداخلى و العمارة البيئية - جامعة رافينسبورن بلندن، على أن تكون أوجه التعاون فى مقررات التصميم المستدام والاتجاهات الحديثة.

و هو مجال علمي يتضمن مزيجًا من علوم التصميم الداخلي للفراغات المختلفة (سكنى – تجارى –إدارى – سياحى)، و ربطها بالبيئة الطبيعية، والاجتماعية، والثقافية، والمادية.

يدرس هذا البرنامج كيفية حل جميع مشاكل التصميم الداخلي والأثاث وفق الأهداف العامة للتنمية المستدامة التي تنادى بها هيئة الأمم المتحدة لخلق مساحة داخلية تخدم وظائف الحياة المختلفة للإنسان، والتفاعل مع احتياجات الإنسان وتوظيف جميع الفنون التطبيقية في التنظيم الجمالي والوظيفي لإنشاء بيئة داخلية مناسبة، أو إعادة استخدام تصميم الفراغات القائمة، بالاعتماد على دراسات بشرية وأرجونومية وتكنولوجية متخصصة.

وبالنسبة لبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية للخريج ان يعمل كمحرك ثنائي الابعاد او محرك ثلاثي الأبعاد او فنان مؤثرات خاصة او رسام لوحة القصة او مخرج فني او فنان تحريك حجوم او مخرج تقني وديناميكس او مخرج تقني إضاءة ورندر من خلال دراسة فن الرسم اليدوي والرقمي والتصميم والتلوين والتحريك وبرامج الكمبيوتر المتعددة ثنائية وثلاثية الابعاد وبرامج المونتاج والمؤثرات كذلك يتمتع الخريج بمهارات الاتصال والعرض الفعال والعمل الجماعي.

ويهدف برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية الخاصة إلى أن يصبح الخريج قادر على التعبير الفنى والتقنى عن مضامين ومفاهيم فنية منبثقة من خلفية ثقافية واجتماعية والوصول لانتاج أفلام رسوم متحركة ومؤثرات بصرية ترقى للمستوى الدولى وتنافس بالانتاج العالمي من أجل رفعة اسم مصر دوليا واقليميا بالمجال.

و كشفت جامعة حلوان الاهلية ان الجامعة قد بدأت التقدم للبرامج الدراسية و الكليات وفقا للمصروفات الاتية و وفقا للحد الادني للقبول المقرر من المجلس الاعلي للجامعات الاهلية كالاتي :

كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال بـ جامعة حلوان الأهلية Faculty of Humanities Commerce and Business Administration: مصروفاتها 50000 جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول 53 ٪.

كلية الفنون والفنون التطبيقية Faculty of Arts and Applied Arts بـ جامعة حلوان الأهلية: إجمالى مصروفاتها (50000) جنيه مصرى ويكون الحد الأدنى للقبول 53 ٪

كلية الهندسة Faculty of Engineering بـ جامعة حلوان الأهلية: مصروفاتها (65000) جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول 68٪

كلية العلوم Faculty of Science بـ جامعة حلوان الأهلية: مصروفاتها (40000) جنيه مصري والحد الأدنى للقبول 53٪

كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلــومات بـ جامعة حلوان الأهلية Faculty of Computers and Information Technology: مصروفاتها (60000) جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول 60 ٪

كلية طب الأسنـان بـ جامعة حلوان الأهلية Faculty of Dentistry: مصروفاتها الدراسية (110000) جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول 78٪

كلية العــلاج الطبيعى بـ جامعة حلوان الأهلية Faculty of Physical Therapy: مصروفاتها (90000) جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول 76٪

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بـ جامعة حلوان الأهلية Faculty of Applied Health Sciences: مصروفاتها (40000) جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول 53٪

