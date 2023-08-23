تنسيق الجامعات 2023 .. كل ما يخص كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تقليل الاغتراب 2023 للمراحل الأولى والثانية ٢٠٢٣ بـتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الخميس ٢٤ أغسطس.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وينطلق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بعد مرور 72 ساعة من إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2023.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

ويتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ ، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023

ويبحث العديد من طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 عن تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 وآلية التقدم اليها والتخصصات الخاصة بها.

مصروفات كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة

وتشمل مصروفات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى، في كافة الكليات بالجامعات التكنولوجيا هي مبلغ 15 ألف جنيه مصري وهي المصروفات الدراسية لطلاب الفرقة الأولى والثانية، أما المصروفات الدراسية لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة تبلغ 20 ألف جنيه مصري.

اقسام كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة 2023

وتتضمن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، العديد من الأقسام في الجامعات المختلفة فى الجامعات ، فتقدم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية العديد من البرامج الدراسية، حيث تضم أقسام المكياترونيكس والأوترونكس وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا إنتاج ونقل ومعالجة البترول والأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

أما كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا بجامعة الدلتا التكنولوجية، فتضم أقسام الأوتوترونكس وتكنولوجيا المعلومات والميكاترونكس وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية وتكنولوجيا التبريد والتكييف.