عمتي رشَّت لي ميه وشطة على الباب|«بسمة»: اتعرضت لـ«هيستيريا» وصراخ دائم بسبب الأسحار

كشفت بسمة عن مأساتها مع عمها وعمتها بسبب الميراث، قائلة: “عمي وعمتي عملوا ليا أسحار، وبسببها كان بيجيلي حالة هستيرية وكنت بصوت باستمرار”.

وقالت «بسمة»، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”: كنت أجد أمام باب الشقة، أشياء مرشوشة وبها شطة، وكنت بقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عاملها واكتشفت إن عمي وعمتي هما اللي عاملين العمل ليا".

بسبب الورث

وتابعت بسمة، أن “عمي وعمتي كانوا بيقولوا عليا كلام مكانش ينفع يتقال، وبسبب الكلام ده جاري ضربني في الشارع وشتمني والمشاكل اللي حصلت دي بسبب الورث”.