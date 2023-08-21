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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"رموني في الشارع".. عم أحمد ينهار باكيا على الهواء بسبب تصرفات زوجته وأبنائه

عم أحمد
عم أحمد

خصصت الإعلامية نهال طايل، فقرة من برنامجها اليوم للحديث عن أحد الحالات التي تعرضت للظلم في المجتمع من أسرتها، وكانت فقرة اليوم تتحدث عن "عم أحمد" الذي عانى من زوجته وأولاده بسبب مرضه، إذ تم طرده من المنزل بعد 38 عاما زواج بينه وبين زوجته. 

عم أحمد يشكي معاناته من زوجته 

وقال عم أحمد، خلال تصريحات مع برنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، إنه كان يعمل موظف في مترو الأنفاق، ولكن بسبب مرضه أدى لجلوسه في المنزل منذ 10 سنوات تقريبا، ومن ثم قرر أن يفتح محل صغير من أجل سد احتياجات المنزل وأولاده وزوجته، "طلعت مراتي عمرة من المحل ده، وبعد 38 سنة جواز طردتني من البيت".

وأضاف أن زوجته بعدما تعرض لمرضه وأصبح لا يمتلك أي أموال طردته من المنزل، ومتواجد في الشارع منذ عام ونصف تقريبا، وتواجد في معهد الأورام للعلاج بسبب مرضه، "رمولي هدومي في الشارع وطردوني، وعيالي مش قادرين عليها في حاجة". 

وانهار عم أحمد باكيا، أنه تحدث مع أولاده حول الصلح مع أمه أو الحديث معهم، ألا أنهم غير قادرين على التعامل معها، "والله كلمت عيالي قالولي مش قادرين عليها خالص، اعمل اللي انت عاوزه، بعد 38 سنة طردتني من البيت وهي شقتي، ومحدش قادر عليها، وأنا عمري ما عملت حاجة، رموني في الشارع". 

وتابع أن علاجه على حساب الدولة، ويوفرون له العلاج الكامل على نفقة الدولة، ألا أن هناك علاجات مستوردة غير موجودة يحتاج للعمل من أجل أن يشتريه، لافتا إلى أن المستشفيات الحكومية قدمت له كل الدعم والرعاية الطبية الممكنة من أجل مساعدته في مرضه. 

واستكمل: "أنا بنام قدام المستشفى على الدكة، رحت دار مسنين بعد ما سبت البيت ولكن مشيت عشان مصاريفها غالية جدا". 

عم أحمد نهال طايل برنامج تفاصيل صدى البلد دار مسنين

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