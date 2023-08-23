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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مبادرة ابدأ تفتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للانضمام للمدارس الوطنية للعلوم التقنية..تفاصيل

مبادرة ابدأ
مبادرة ابدأ

قالت بسنت حسين، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، إن المبادرة تعمل على أكثر من محور، من بينهم  تنمية القوى العاملة فى مجال الصناعة، لتخريج شخص قادر على الالتحاق والتأقلم مع سوق العمل.

 

وأضافت بسنت حسين، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة الحياة:  المبادرة تستهدف تنمية رأس المال البشري، من خلال تطوير الطلاب والمناهج الدراسية ، بالغضافة إلى تطوير وتأهيل المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم.


واسترسلت:"فتحنا باب التقدم اليوم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للالتحاق بمدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية، ويستمر التقديم حتى 2 سبتمبر، ونستهدف فيها العاملين في وزارة التربية والتعليم".

 

وأكملت: “المعلمين الذين سيتم اختيارهم في المدارس الوطنية سواء في بدر أو دمياط، سندربهم على أمرين، أولا المناهج الدراسية الجديدة، لمعرفة كيفية تدرسيها للطلاب بطرق وآليات جديدة”.

وأوضحت:" نستهدف أن يكون هناك تفاعل بين الطالب والمعلم، بالإضافة إلى مرور المعلم بمراحل داخل المدارس بعد المقابلات الشخصية، حيث سيجرى تقديم تدريبات لهم ضمن المبادرة".

 

ابدأ مجال الصناعة رأس المال البشري وزارة التربية والتعليم التعليم الفني

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