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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا .. الجيش يستهدف مقرات للإرهابيين في اللاذقية وحلب

الجيش السوري
الجيش السوري

أفادت المنطقة الجنوبية العسكرية بسوريا بأن اثنين من أبطال  القوات المسلحة السورية قد استشهدوا  في انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون على طريق الحيران - المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي.

وفي السياق ذاته  ؛ نفذت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الجو فضائية الروسية عدة ضربات جوية ومدفعية مركزة استهدفت مقرات الإرهابيين  في أرياف حلب واللاذقية وحماة.

وقالت وزارة الدفاع في صفحتها على فيسبوك: رداً على الاعتداءات المتكررة التي تشنها التنظيمات الإرهابية على القرى والبلدات الآمنة في أرياف حلب واللاذقية وحماة نفذت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على الاتجاه ذاته وبالتعاون مع القوات الجو فضائية الروسية وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، عدة ضربات جوية ومدفعية مركزة استهدفت مقرات الإرهابيين ومنصات إطلاق الصواريخ والطيران المسيّر ومستودعات الذخيرة، ما أدى إلى تدمير معظمها ومقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين أغلبهم من متزعمي تلك التنظيمات.

وأضافت الوزارة: كما تمكنت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على الاتجاه المذكور من تدمير وإسقاط خمس طائرات مسيّرة للتنظيمات الإرهابية حاولت الاعتداء على المدنيين الآمنين في تلك المنطقة.

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