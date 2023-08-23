سوريا: الولايات المتحدة تواصل دعم التنظيمات الإرهابية وتوظيفها لتنفيذ مخططاتها

أبرزت الوكالة العربية السورية للأنباء تصريحات مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن، حيث أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر بتصعيد الأوضاع في المنطقة عبر مواصلة اعتداءاته على الأراضي السورية وممارساته الإجرامية بحق أهلنا في الجولان المحتل.

وقال السفير صباغ أيضا: سوريا تطالب مجلس الأمن بالخروج عن صمته والقيام بمسؤولياته لوضع حد لسياسات الاحتلال والعدوان ومساءلة مرتكبيها.

وتابع السفير صباغ قائلا: الولايات المتحدة تواصل دعم التنظيمات الإرهابية وتوظيفها لها وللميليشيات الانفصالية كأداة لتنفيذ مخططاتها تجاه سوريا والمنطقة.