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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير.. طائرات أمريكية وأوروبية تخترق المجال الجوي في سوريا 18 مرة

مقاتلات أمريكية
مقاتلات أمريكية

قال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لـ وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة التابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة خرقت الأجواء السورية 18 مرة خلال اليوم الماضي.

وأوضح كوليت في بيان له، أن ثلاثة أزواج من مقاتلات التحالف من طراز إف 16، واثنان من طراز إف 35، وزوجان من تايفون، وزوج من مقاتلات رافال، بالإضافة إلى طائرتين جويتين متعددتي المهام من طراز MQ-1C، انتهكت الأجواء السورية في منطقة التنف التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية 18 مرة خلال النهار.

وبحسب كوليت، فقد تم الإبلاغ عن 8 انتهاكات لبروتوكولات عدم التضارب في 9 ديسمبر 2019 مرتبطة برحلات طائرات التحالف المسيرة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

أضاف أن طائرات التحالف تواصل خلق أوضاع خطيرة في الأجواء فوق سوريا منتهكة بروتوكولات عدم التضارب.

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