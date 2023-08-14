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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرب اسكتلندا.. بريطانيا تعلن اعتراض قاذفات روسية داخل المجال الجوي لحلف الناتو

مقاتلات
مقاتلات

قالت بريطانيا، اليوم الإثنين، إن طائراتها المقاتلة من طراز تايفون اعترضت قاذفتين روسيتين في المجال الجوي الدولي شمال اسكتلندا داخل المجال الجوي لحلف الناتو.

 

وقال وزير القوات المسلحة البريطانية، جيمس هيبي، “انطلق الطيارون في طائراتهم من طراز تايفون لاعتراض قاذفتين روسيتين بعيدتي المدى هذا الصباح، ومراقبتهما أثناء مرورهما شمال جزر شيتلاند، استعدادا لمواجهة أي تهديد محتمل لأراضي المملكة المتحدة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البنتاجون دخول 4 مقاتلات روسية من طراز سوخوي-27 منطقة الدفاع الجوي الأمريكية قرب ألاسكا، ولكنها لم تخرق المجال الجوي الأمريكي أو الكندي.

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وفي بيان لها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن طائرتين أمريكيتين من طراز إف-16 اعترضتا الطائرات الروسية، وأظهرت لها "إشارات مهذبة" لإخبارها بأنها تقترب من المجال الجوي.

وأضاف البنتاجون، أن هذه المواجهة كانت "روتينية" و"آمنة"، وأنه لم يحدث أي تصادم أو تصعيد بين الطائرات.

بريطانيا اسكتلندا

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