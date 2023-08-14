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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تنظم المنتدى العسكري ARMY-2023 بمشاركة 63 دولة

 ARMY-2023
 ARMY-2023

تنظم روسيا المنتدى العسكري ARMY-2023 بمشاركة 63 دولة، والذي ينطلق في العاصمة موسكو بمشاركة 63 دولة وتنتظر إبرام صفقات قيمتها 4.5 مليار دولار.

 

ويفتتح المنتدى اليوم الاثنين في حديقة معارض الجيش الروسي، بالقرب من موسكو وسيمتد من 14 إلى 20 أغسطس، وتضم ما يقرب من 1500 شركة دفاع روسية و 85 شركة أجنبية.

 

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن وزراء دفاع جمهورية إفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو وغينيا، هم من بين المشاركين في منتدى ARMY-2023 إلى جانب وزير الدفاع الصيني لي شانج فو، في إطار زيارته لروسيا وبيلاروسيا في الفترة من 14 إلى 19 أغسطس الجاري، حسبما أعلنت وزارته مؤخرا.

 

وستقدم روسيا معدات عسكرية عالية الأداء، بما في ذلك قاذفة بدون طيار وطائرة مقاتلة جديدة من طراز MiG-35 وتعديلات أخرى على الطائرات والمروحيات الموجودة بالفعل في السوق.

 

وبحسب التقارير، في نهاية المنتدى ، يهدف الدفاع الروسي إلى إبرام عقود تزيد قيمتها عن 4.5 مليار دولار، ويتزامن المنتدى مع مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي.

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