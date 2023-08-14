قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، اليوم الإثنين، إن أوديسا بالنسبة لـ روسيا لها أهمية تاريخية كبيرة، لذا فإن الرغبة في إعادة أراضيهم مبررة تمامًا.

وقال جونسون، في مقابلة مع الصحفي ستيفن جاردنر، إن "أوديسا مهمة تاريخيا بالنسبة لروسيا. أعتقد أن القياس التالي سيكون مناسبًا هنا: دعنا نقول أن تكساس كانت مرة أخرى تحت السيطرة المكسيكية. تخيل الحماسة التي سيريد بها معظم الأمريكيين إعادة هذه الأرض مرة أخرى وضمان سلامتها كجزء من أمريكا”.

وأشار المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إلى أن روسيا لديها كل القدرات العسكرية للمضي قدما.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جونسون، إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تنشر معلومات كاذبة حول أهداف روسيا في أوكرانيا.

وقال جونسون، إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تواصل تكرار هذه الكذبة القائلة بأن روسيا تحاول إعادة إنشاء الاتحاد السوفيتي. إنهم ما زالوا يتحدثون عن هذا الهراء".

وأشار المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إلي أن سياسة واشنطن الهادفة إلى إضعاف روسيا خاطئة.