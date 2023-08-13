لافتة تؤكد السيطرة.. رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى

وضعت أوكرانيا، لافتة جديدة على جزيرة الأفعى، تشير إلى استعادتها، مع استمرار هجوم روسيا على منطقة أوديسا الأوكرانية.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أقدمت قوات حرس الحدود الأوكرانية لوضع علم ولافتة تعيد إلى الأذهان ما حدث في الساعات الأولى من الغزو الروسي عندما استخدم أحد حراس الجزيرة الاستراتيجية الواقعة في البحر الأسود عبارة منتقاه لرفض الاستسلام لسفينة حربية.

وظهر رجل يرتدي زيًا عسكريًا أمام عمود باللونين الأزرق والأصفر اللذين يرمزان للعلم الأوكراني، ويقول: "سيتم تثبيت اللافتة الحدودية التالية في شبه جزيرة القرم بعد أن تحررها قوات الدفاع الأوكرانية".

وأصبحت جزيرة الأفعى الصغيرة رمزا للمقاومة الأوكرانية في الساعات الأولى من بدء الغزو الروسي، في 24 فبراير عام 2022، عندما أرسل ضباط روس على متن السفينة الحربية موسكفا التابعة لأسطول البحر الأسود رسالة باللاسلكي للحراس الأوكرانيين المرابطين هناك وأمروهم بالاستسلام أو الموت.

ورد أحدهم على الرسالة قائلًا: "فلتذهب السفينة الحربية الروسية إلى الجحيم".

وتطل الجزيرة الاستراتيجية على الممرات البحرية المؤدية إلى أوديسا وهو الميناء الرئيسي لأوكرانيا على البحر الأسود.