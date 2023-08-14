تطاير النوافذ.. حاكم أوديسا يكشف تفاصيل هجوم روسي عنيف على المدينة الأوكرانية



قال حاكم مدينة أوديسا الأوكرانية، أوليه كيبر، اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص أصيبوا في موجتين من الهجمات التي نفذتها روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ خلال الليل على المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود.

وأضاف "نتيجة لهجوم العدو في أوديسا اندلعت عدة حرائق جراء الشظايا الصاروخية المتساقطة".

وتابع "أدت موجة الانفجار إلى تطاير النوافذ من المباني"

وقالت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية في الجنوب إن دفاعاتها الجوية دمرت جميع الطائرات المسيرة وعددها 15 بالإضافة إلى ثمانية صواريخ من نوع كاليبر أطلقتها روسيا على المدينة الساحلية.

وأضافت القيادة أن مهجعا وسوبر ماركت تضررا جراء سقوط حطام الصواريخ. ونشرت مقطع فيديو وصورا لرجال الإطفاء وهم يكافحون حريقا كبيرا.

