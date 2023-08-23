لتغطية احتياج السوق المحلية.. سوريا تقرر إيقاف تصدير زيت الزيتون

أعلنت سوريا إيقاف تصدير زيت الزيتون، اعتبارًا من سبتمبر المقبل، حيث وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، على توصية اللجنة الاقتصادية بإيقاف تصدير مادة زيت الزيتون، اعتباراً من بداية الشهر المقبل.

وقالت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في سوريا، عبير جوهر بينت، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا” إن القرار جاء نتيجة دراسة لواقع الإنتاج لموسم 2023- 2024، والكميات المتوقع إنتاجها مقارنة مع الاحتياج الفعلي وسبل تسويق الفائض منه.

وأكدت جوهر أن هذه الإجراءات لتلبية احتياجات السوق المحلية من مادة زيت الزيتون بأسعار مناسبة، وفي ضوء تقديرات إنتاج الزيتون في المناطق الآمنة والتي أظهرت انخفاضا في الإنتاج مقارنة بالموسم السابق، نتيجة التغيرات المناخية وكونه إنتاجاً معاوما في أغلب المحافظات.

وأوضحت جوهر أن قرار إيقاف تصدير مادة زيت الزيتون اعتباراً من بداية شهر سبتمبر المقبل هو أسوة بالإجراءات المتخذة في معظم الدول المنتجة، التي تحفظت على إنتاجها لهذا الموسم، وباعتبار أن كميات زيت الزيتون المتوقع إنتاجها هذا الموسم لن تتجاوز 49 ألف طن، وهي تكفي فقط لتغطية احتياج السوق المحلية.

يشار إلى أن تقديرات إنتاج الزيتون في المناطق الآمنة لهذا الموسم تبلغ حوالي 380 ألف طن.