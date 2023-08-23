جهّز للانتقام قبل وفاته|زعيم فاجنر يجهز خطة عمليات في حالة إنهاء حياته

ذكرت صحيفة فوكس الألمانية، أن يفجيني بريجوجين زعيم فاجنر كان يُجهّز خططًا لمجموعاته العسكرية في حال مقتله، ووفقًا لمصدر مقرب من بريجوجين: "كان لدى إيفجيني بريجوجين خطة لعمليات Wagner PMC في حالة وفاته".

فاجنر

وأفاد الخبير الروسي أنطون جيراشينكو، أن تلك الخطة كانت على درجة عالية من السرية، ولم يتم الكشف عن تفاصيل هذه الخطة، إلا لعدد محدود من قادة فاجنر، ومن المنتظر أن تتكشف تفاصيلها خلال الساعات المقبلة.

تأتي تلك الأخبار بعد أن أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الأربعاء، أن طائرة كانت تقل زعيم مرتزقة فاجنر، يفجيني بريجوجين، تحطمت في منطقة تفير شمال غرب موسكو.

وبحسب الوزارة، تم انتشال ثماني جثث من موقع تحطم الطائرة الخاصة من طراز إمبراير ليجاسي، التي هبطت بالقرب من قرية كوزنكينو.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق أن عشرة أشخاص كانوا على متن الطائرة.