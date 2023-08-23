عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مصرع قائدهم .. اجتماع طارئ لـ مجموعة فاجنر

صدى البلد

أفاد موقع ريدوفكا العسكري الروسي، اليوم الأربعاء، بأن قادة مجموعة فاجنر الروسية الخاصة يعقدون الآن اجتماعا وسينشرون بيانا مصورا بعد قليل.

وأعلنت مجموعة فاجنر عن مقتل يفجيني بريغوجن ومساعده ديمتري أوتكين في تحطم طائرة شمال موسكو.

وأفادت وكالة تاس الروسية بمقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو.

وقال الطيران المدني الروسي في بيان أن بريجوجين كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وقتل فيها 10 أشخاص.

وتحطمت الطائرة الخاصة من طراز “إمبراير” في مقاطعة تفير، وقُتل جميع من كان على متنها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المليار الخامس عشر| خبير يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

مصرع قائد فاجنر في حادث تحطم طائرة متجهة إلى موسكو

يحدث في الزمالك| اختفاء عقود إمام عاشور.. شروط لتجديد فتوح.. وتطورات غرامة كهربا

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

لحظة تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر الروسية | شاهد

موضوعات متعلقة

بعد إعلان وفاته رسميًا.. بايدن يعلق على مصرع قائد فاجنر

رسالة بوتين للنخبة الروسية .. الرئاسة الأوكرانية تعلق على مصرع قائد فاجنر

الخارجية الأمريكية تعلن متابعتها لتقارير حادث تحطم طائرة فاجنر في موسكو

السلطات الروسية تجري فحوصات بشأن تحديد هوية ضحايا الطائرة المحطمة

مسئول روسي يؤكد مصرع بريجوجين وأوتكين في حادث الطائرة المحطمة بموسكو

أين كان بوتين لحظة تحطم طائرة فاجنر ؟

هل «بريجوجين» بداخلها.. روسيا تعلن هبوط الطائرة الثانية التابعة لفاجنر

بولتيكيو: بريجوجين أخطأ بتفكيره أنه سيبقى على قيد الحياة بعد التمرد على روسيا

ترشيحاتنا

بعد إطلاق صاروخ باليستي .. اليابان تتحرك ضد كوريا الشمالية

بعد مصرع قائدها | قنوات فاجنر تهدد الكرملين

متاح الآن .. سجل بتقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2023 على هذا الرابط

مثل أبو سمبل.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض محافظات مصر لعاصفة ترابية قوية

زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب مدينة أغري تركية

عاجل .. التعرف على جثمان زعيم فاجنر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تحمي أطفالك من انتشار القمل بينهم

بدون مواد حافظة .. طريقة تحضير مربى التين في المنزل

خلي بالكم.. دودو في الرنجة تسبب سرطان المرئ

الأهلي قوى قلبه| نجم الزمالك يضع شرطا للتجديد.. هل سيرحل للقلعة الحمراء؟

فيديو

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

أبرزهم زيزو وفتوح .. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل ثلاثي الفريق «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ