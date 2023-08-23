بعد مصرع قائدهم .. اجتماع طارئ لـ مجموعة فاجنر

أفاد موقع ريدوفكا العسكري الروسي، اليوم الأربعاء، بأن قادة مجموعة فاجنر الروسية الخاصة يعقدون الآن اجتماعا وسينشرون بيانا مصورا بعد قليل.

وأعلنت مجموعة فاجنر عن مقتل يفجيني بريغوجن ومساعده ديمتري أوتكين في تحطم طائرة شمال موسكو.

وأفادت وكالة تاس الروسية بمقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو.

وقال الطيران المدني الروسي في بيان أن بريجوجين كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وقتل فيها 10 أشخاص.

وتحطمت الطائرة الخاصة من طراز “إمبراير” في مقاطعة تفير، وقُتل جميع من كان على متنها.