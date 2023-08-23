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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التليفزيون الرسمي الروسي يؤكد مقتل زعيم فاجنر وبوتين يغادر كورسك على عجل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن التلفزيون الرسمي الروسي وفاة بريجوزين زعيم فاجنر، وذلك بعد أن لقي عشرة أشخاص حتفهم عندما تحطمت طائرة خاصة بالقرب من موسكو، وكان بريجوزين على قائمة الركاب، وهو ما أكد التلفزيون الحكومي الروسي من وجود زعيم فاجنر على متن الطائرة ومقتله. 

وبحسب ما نشرته صحيفة فكوس الألمانية، فقد ذكرت مصادر روسية، أن الرئيس الروسي غلادمير بوتين، غادر كورسك التي كان يحضر بها حفلا عسكريا على عجل، دون أن تحدد الجهة التي توجه إليها بوتين.

وتأتي تلك الأخبار بعد أن أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الأربعاء، أن طائرة كانت تقل زعيم مرتزقة فاغنر، يفغيني بريجوزين، تحطمت في منطقة تفير شمال غرب موسكو، وبحسب الوزارة، تم انتشال ثماني جثث من موقع تحطم الطائرة الخاصة من طراز إمبراير ليجاسي، التي هبطت بالقرب من قرية كوزنكينو، وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق أن عشرة أشخاص كانوا على متن الطائرة.

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