بعد إعلان وفاته رسميًا.. بايدن يعلق على مصرع قائد فاجنر

علّق الرئيس الأمريكي جو بايدن،اليوم الأربعاء، على مقتل قائد فاجنر يفجيني بريجوجين، وقال إنه لا يعرف ما جرى مع بريجوجين قائد فاجنر لكنه لم يتفاجأ من التقارير المعروضة عليه.

وقال بايدن بايدن أنه ليس متفاجئا من احتمال قَتل بريجوجين في روسيا.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقف خلف معظم ما يحدث في روسيا.

وأضاف بايدن أنه لا شيء يحدث في روسيا دون علم بوتين.

من جانبه ، قال البيت الأبيض إن موت بريجوجين قائد فاجنر لن يفاجئ أحدًا.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن على علم بحادث تحطم الطائرة شمال موسكو.

وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية ، إنها اطلعت على تقارير بشأن تحطم طائرة روسية يُعتقد أنها كانت تُقل رئيس مجموعة فاجنر الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين.

وأعلنت مجموعة فاجنر عن مقتل يفجيني بريغوجن ومساعده ديمتري أوتكين في تحطم طائرة شمال موسكو.

وأفادت وكالة تاس الروسية بمقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو.

وقال الطيران المدني الروسي في بيان أن بريجوجين كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وقتل فيها 10 أشخاص.

وتحطمت الطائرة الخاصة من طراز “إمبراير” في مقاطعة تفير، وقُتل جميع من كان على متنها.