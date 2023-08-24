وصول أوراق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى للجان الدور الثاني للثانوية العامة

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، وصول أوراق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

ويتابع مديري مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية ، نقل أوراق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عملية نقل أوراق اسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، تتم وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الشرطة ، وذلك داخل صناديق معدنية مؤمنة بأقفال رقمية لها أرقام سرية لا يتم فتحها إلا داخل اللجان وقت الامتحان لضمان عدم تسريبها .

ويؤدي اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023 في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان "اللغة الأجنبية الأولى"، لمدة 3 ساعات من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا ، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان "مقاييس المفاهيم (الكيمياء)".

وقد انطلقت منذ السبت الماضي امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 في مختلف محافظات الجمهورية ، وتسير أجواءها حتى الآن بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتقوم غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما يقوم فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.