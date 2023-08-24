عاجل
تفاصيل رفض سموحة انتقال «دودو» إلى ليون الفرنسي .. فيديو أخبار التعليم| شروط التقدم للدراسات العليا في مختلف التخصصات بأقسام كلية العلوم.. مؤشرات معاهد التمريض في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالمحافظات فرج عامر لرئيس الاتحاد السكندري: اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع.. فيديو أخبار التكنولوجيا| أوروبا تنفق 600 مليون يورو لإنشاء مُحاكاة كاملة لطريقة عمل الدماغ البشري.. وهذا أسرع وأقوى هاتف رائد في العالم أخبار الفن| أسما شريف منير تحلق شعرها.. عيد ميلاد مصطفى كامل.. تصريح مثير لـ ليلى عز العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وصول أوراق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى للجان الدور الثاني للثانوية العامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، وصول أوراق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

ويتابع مديري مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية ، نقل أوراق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عملية نقل أوراق اسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، تتم وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الشرطة ، وذلك داخل صناديق معدنية مؤمنة بأقفال رقمية لها أرقام سرية لا يتم فتحها إلا داخل اللجان وقت الامتحان لضمان عدم تسريبها .

ويؤدي اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023 في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ،  طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية  امتحان "اللغة الأجنبية الأولى"، لمدة 3 ساعات من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا ، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان "مقاييس المفاهيم (الكيمياء)".

وقد انطلقت منذ السبت الماضي امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 في مختلف محافظات الجمهورية ، وتسير أجواءها حتى الآن بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتقوم غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما يقوم فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 امتحانات امتحانات الدور الثاني الدور الثاني Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

بسبب جمهور الزمالك|غياب إمام عاشور عن تقديم قميص الأهلي بفرمان من الخطيب

مكالمة من السيسي تقطع مداخلة رئيس قناة السويس مع أحمد موسى.. فيديو

بعد تكتم الأهلي.. فرج عامر يكشف جنسية مهاجم الأهلي الجديد

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

مفاجأة بشأن غياب سيد عبد الحفيظ عن احتفالية الأهلي .. فيديو

أكبر صفقة .. تفاصيل مهمة بشأن انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

ترشيحاتنا

الزمالك مش محتاج صفقات.. معتز إينو يفجر مفاجأة بالموسم المقبل

مصرع شخصين في حادث إطلاق نار بأمريكا

فرج عامر عن محمد عبد المنعم: أفضل مدافع في مصر.. فيديو

تطورات جديدة في صفقة انتقال «محمد صلاح» لـ اتحاد جدة السعودي.. فيديو

من الفيروس المخلوي لمتحور كورونا الجديد .. ماذا ينتظر المواطنون والطلاب الفترة القادمة؟

أقوى دعاء لطلب الرزق .. ردده بيقين وشاهد المعجزات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيضانات وسيول| سحابة "سوبر سيل" الخارقة على الحدود الغربية.. هل تصل مصر؟

رسالة مؤثرة من زوجة قبل موتها بساعات تثير تعاطف رواد السوشيال

تختلف عن المتحورات السابقة.. دراسة تكشف أعراضا جديدة لمصابي فيروس كورونا

صورة مذهلة لحالة الشمس عندما تموت.. شاهد

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ