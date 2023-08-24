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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث| نظرات فاضحة وراء جريمة ميدان لبنان وملابسات نحر ماشية في عائمة بالنيل وحريق مروع في مصنع بالبحيرة

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير خلال الساعات الماضية كان ابرزها ملابسات مقتل شاب في ميدان لبنان ونشوب حريق هائل في مصنع يخلف 17 مصاب بالبحيرة وكشف حقيقة نحر مواشي في عائمة على النيل. 

 

بيبص لمراتي .. العجوز ضَرَب مدير الصيدلية بالرصاص في ميدان لبنان

 

خرج موظف الثروة المعدنية البالغ الستين من عمره من منزله بمنطقة ميت عقبة متجها إلى ميدان لبنان منتظرا هدفا معينا في أحد الأركان حتى وقع نظره على مدير صيدلية يخرج من عمله فتتبعه بخطوات حذرة حتى وقف الأخير للحظات فاخترقت رأسه رصاصة أطلقها الستيني من سلاحه واختفى فجأة من الشارع.

 

من أجل الشهرة بالتيك توك.. طالب جامعي يشتري 17 ألف جنيه مزوّرة بالمعادي|تفاصيل

 

"الشهرة والربح السريع عبر التيك توك"، عنوان تلك الواقعة في ثكنات المعادي، عندما أقدم شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، لشراء مبلغ مالي17 ألف جنيه مزوّرة من فئة الـ 200 جنيه، وذلك بغرض تصوير مقاطع فيديو عبر التيك توك من أجل الشهرة وجذب مشاهدات وأرباح.

 

نحر الماشية فى عائمة على النيل.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول عدد من مقاطع الفيديو عبر تطبيق (واتس آب) لأشخاص يقومون بذبح ماشية على مرسى النيل الخاص بإحدى العائمات المتحركة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة (سارية التراخيص) وقيامهم بإلقاء مخلفات الذبح بمياه النيل.

 

اختناق 13 شخصًا في حريق بمصنع كرتون بالبحيرة | صور

 

أصيب 13 شخصًا بحالات اختناق إثر اندلاع حريق داخل مصنع كرتون بطريق« مصر - اسكندرية »الصحراوي بنطاق مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى غرب النوبارية والعامرية العام وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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