علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

اجتاحت المملكة العربية السعودية موجة سيئة من الطقس حيث تعرض لامطار غزيرة وعواصف ورياح رعدية مما ادى الي اغلاق الطرق والشوارع

حالة الطقس المملكة العربية السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توضح ابرز المشاهد التي تعرض لها السعودية خلال موجةالطقس السيئ حيث تعامدت العاصفة الرعدية على الساعة الشهيرة الموجودة بمكة المكرمة في مشهد اثار الرعب في نفوس الموجودين وتكهن البعض بانها من علامات الساعة .

المشاهد التي حدثت في المملكة العربية السعودية أمس من أمطار ورياح وبرق ورعد تذكرنا بظهور إحدى علامات الساعة الصغرى وهي إقامة المباني المرتفعة في مكة، وظهور الزرع على جبال مكة في الشتاء الماضي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.