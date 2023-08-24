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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة صادمة: كورونا تصيب واحدًا من كل خمسة أشخاص بارتفاع ضغط الدم

دراسة صادمة..كورونا
دراسة صادمة..كورونا تصيب فئات بارتفاع ضغط الدم

الكثير من الخبراء والمتخصصين أكدوا قبل ذلك أن الإصابة بكورونا أو أحد متحوراتها قد يسبب الكثير من التداعيات الصحية علي الانسان وقد يسبب اصابته بامراض مزمنة خطيرة ، ولكن هل تصدق ان الاصابة بكورونا قد تصيبك بارتفاع ضغط الدم ؟  واكدت دراسة امريكية حديثة كشفت أن الإصابة بفيروس كورونا قد يؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وان الاشخاص الذين لم يعانوا من مرض خطير خلال الإصابة بكورونا فلديهم فرصة أكبر للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

 

واشارت الدراسة التي نشرتها صيحفة " ذا صن " انه تم  تتبع السجلات الصحية لأكثر من 45000 شخص مصاب بالفيروس بين مارس 2020 وفبراير 2022 وبحثوا عن تشخيص ارتفاع ضغط الدم بعد الخروج من المستشفى.

وقال  نتائج  الدراسة أن واحدًا من كل خمسة، أي 21% ممن تم نقلهم إلى المستشفى ومصابين بفيروس كورونا، مصابون بارتفاع ضغط الدم ، في حين أن 11% من أولئك الذين ثبتت إصابتهم أيضًا لكنهم لم يحتاجوا لدخول المستشفى، سجلوا ارتفاعًا لضغط الدم بشكل ملحوظ.

 

واوضح الدكتور تيم كيو ديونج صاحب الدراسة انه نظرًا للعدد الهائل من الأشخاص المتأثرين بـ Covid-19، فإن هذه الإحصائيات مثيرة للقلق وتشير إلى أن العديد من المرضى سيصابون على الأرجح بارتفاع ضغط الدم في المستقبل، وأن ارتفاع ضغط الدم هو المسؤول عن أكثر من نصف جميع السكتات الدماغية والنوبات القلبية، وهو أيضًا عامل خطر رئيسي لأمراض القلب وأمراض الكلى والخرف الوعائي… مما قد يمثل مشكلة صحية عامة كبيرة وان هذا الخلل الذي يحدث خلال مرحلة الإصابة بكورونا يزيد من خطر إصابة الشخص بمشاكل أخرى في القلب والأوعية الدموية مثل الجلطات الدموية الوريدية، كما ان بعض الأشخاص الذين أصيبوا بـكورنا معرضون أيضًا لخطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب في العام التالي من الشفاء.

كورونا ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم التهاب عضلة القلب دراسة أمريكية

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