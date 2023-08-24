ضابط سابق.. الكشف عن منفذ واقعة إطلاق النار في كاليفورنيا

ذكرت وكالة سي.بي.إس لوس أنجلوس، التي كانت أول من أورد نبأ إطلاق النار على الحانة، أن 5 أشخاص قتلوا.

أكدت أن ضابطاً متقاعداً كان يعمل لدى إحدى الجهات فتح النار على الحانة.

ونقلت عن تقرير لكيه.سي.إيه.إل نيوز أن مصادر أفادت بأن أفرادا أطلقوا النار على مطلق الرصاص.

ولم يكشف مكتب رئيس الشرطة أي تفاصيل عن مطلق الرصاص أو كيفية مقتله.

كان قد قال مكتب رئيس الشرطة في مقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا، إن أربعة أشخاص، بينهم مسلح، قتلوا في إطلاق نار داخل حانة يرتادها سائقو الدراجات النارية بالمقاطعة.

واكد رئيس شرطة المقاطعة في منشور على حسابه بمنصة إكس:" إن ستة أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى بعد أن فتح المسلح النار على حانة كوكس كورنر في منطقة ترابوكو كانيون".