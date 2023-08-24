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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تعقد دورات تدريبية في مجال الصناعات الصغيرة المنتجة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم ادارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب - اللجنة العلمية العليا لاتحاد طلاب الجامعة بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال IHUB عددا من الدورات التدريبية في الصناعات الصغيرة المنتجة ، في إطار الدور التوعوي التثقيفي الذي تستهدفه جامعة عين شمس وتحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس ومركز العلوم العربي بالإمارات

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شروط التقدم للدراسات العليا في مختلف التخصصات بأقسام كلية العلوم

وذلك  علي النحو التالي دورة تدريبية في مجال الصناعات الفنية من ٨/٢١ حتى ٨/٢٣ بكلية التربية النوعية ، دورة تدريبية في مجال الصناعات الكيماوية بكلية العلوم من ٨/٢٨ حتى ٨/٣٠  ،دورة تدريبية في مجال الصناعات الغذائية بكلية الزراعة  من ٩/٤ حتى ٩/٦  

وذلك تحت إشراف ابراهيم سعيد القائم بأعمال امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، طارق احمد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب . و طلعت عبدة مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي .

إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي الإدارة العامة لرعاية الشباب اللجنة العلمية العليا لاتحاد طلاب الجامعة مركز الابتكار وريادة الأعمال جامعة عين شمس الدكتورة غادة فاروق Jobs Education

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