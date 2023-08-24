شاومينج ينشر أسئلة وإجابات «الإنجليزي» بعد توزيعها في لجان الدور الثاني للثانوية العامة

تشهد الآن جروبات الغش التي تعمل باسم شاومينج على تطبيق تليجرام تداولا لصور أسئلة قيل إنها تخص امتحان اللغة الإنجليزية الذي يؤديه الطلاب داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الآن.

جاء ذلك بعد توزيع أوراق امتحان اللغة الانجليزية داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

وعلى الفور بدأت جروبات شاومينج في نشر إجابات امتحان اللغة الإنجليزية الذي يؤديه الطلاب داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الآن على تليجرام.

من جانبها تقوم غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم حاليًا بتتبع الصور المتداولة لضبط مصورها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده والتي من أبرزها سحب الموبايل المستخدم في التصوير منه وإلغاء امتحانه وتحرير محضر غش له.

وكان قد بدأ منذ التاسعة صباحاً طلاب الشعبتين العلمية والأدبية ، في أداء امتحان اللغة الاجنبية الأولى في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الأولى في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، لمدة 3 ساعات من 9 صباحًا حتى 12 ظهراً .

كما يؤدي الآن طلاب مدارس المتفوقين في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، امتحان "مقاييس المفاهيم (الكيمياء)".