إصابات في صفوف الشرطة خلال مظاهرة للأثيوبيين بـ تل أبيب

ذكرت قناة كان العبرية صباح يوم الخميس أن خمسة إسرائيليين أصيبوا الليلة الماضية على طريق أيالون في تل أبيب.

ووفقاً للقناة العبرية وقعت الإصابات خلال مظاهرة نظمت للمطالبة بتقديم لائحة اتهام تتضمن تهمة الدهس، ضد سائقة السيارة كارول بيسلير في الثمانين من العمر - المتورطة في حادث "ضرب وهرب" الذي أودى بحياة الطفل رفائيل أدانيه في الرابعة من العمر في نتانيا قبل ثلاثة اشهر.

وتعرض أحد الشرطيين للطعن في كتفه مما أدى الى اصابته بجروح متوسطة، وتم نقله الى مستشفى ايخيلوف في تل أبيب لتلقي العلاج الطبي.

وأشارت القناة إلى أن المعتدي لاذ بالفرار بعد أن قفز من الجسر الممتد فوق مفرق هاشالوم، وتتوصل أعمال البحث عنه.

واعتقلت الشرطة ثمانية متظاهرين للاشتباه فيهم بالاعتداء على افرادها وبالإخلال بالنظام العام.

كما اضطرت إلى استخدام خراطيم المياه وقنابل صوتية لتفريق المشاغبين بعد ان القوا الحجارة على سيارات مارة، مما ادى الى الحاق اضرار بنافذة احدى المركبات.