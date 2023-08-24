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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استقرار الدولار واليورو.. تعرف على أسعار العملات في البنوك

صدى البلد

شهدت البنوك صباح اليوم الخميس 24-8-2023 استقرارا كبيرا في أسعار العملات مقابل الجنيه في جميع البنوك، مع آخر أيام عمل الجهاز المصرفي قبل العطلة الأسبوعية، على رأسها الدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو. 

 

تعرف على أسعار العملات الیوم الخميس 24-8-2023 في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري سجل 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء، وفي بنك مصر بلغ 30.85 جنيه للبيع، 30.75 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو في البنوك

في البنك الأهلي المصري بلغ سعر اليورو 33.64 جنيه للبيع، و33.53 جنيه للشراء، وفي بنك مصر سجل 33.85 جنيه للبيع، و33.75 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني مقابل المصري

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي 39.27 جنيه للبيع و39.07 جنيه للشراء، وبنك مصر سجّل 39.27 جنيه للبيع، و39.74 جنيه للشراء.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي 8.38 جنيه للبيع و8.39 جنيه للشراء، وفي بنك مصر سجّل 8.38 جنيه للبيع، و8.39 جنيه للشراء.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي سجل 8.39 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر، سجل 8.39 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري بلغ 100.12 جنيه للبيع، و99.17 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر سجل 100.21 جنيه للبيع، و99.94 جنيه للشراء.

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