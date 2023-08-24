بعد انضمام مصر رسمياً.. رئيس البرازيل يرحب بالأعضاء الجدد لمجموعة البريكس

رحب رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بانضمام مصر والإمارات والسعودية والأرجنتين إلى مجموعة "بريكس".

وقال رئيس البرازيل ،اليوم الخميس،إن اهتمام الدول الأخرى بالانضمام لمجموعة بريكس يبرز أهميتها في مساعي إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد.

وأضاف الرئيس البرازيلي أن التنوع في بريكس يعطي قوة لبناء نظام عالمي جديد.

الدول المنضمة للبريكس

وانضمت 6 دول جديدة إلى مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفق ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل بامابوزا الخميس خلال قمة للمجموعة في جوهانسبرج.

وتلتحق كل من مصر والإمارات والسعودية والأرجنتين وإثيوبيا وإيران اعتبارا من الأول من يناير 2024 بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.