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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد اختفاء عقد إمام عاشور.. الزمالك يلجأ إلي فيفا| تفاصيل

إمام عاشور
إمام عاشور

‏طالب عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية اللجنة الثلاثية التي تدير شؤون نادي الزمالك بالتوجه الي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من أجل التعرف على عقد إمام عاشور مع نادي ميتلاند الدانماركي. 

 

قال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لو صحت معلومة أن مسئولى لجنة إدارة نادي الزمالك لم يجدوا عقد بيع إمام عاشور إلى نادى ميتلاند الدنماركي أو محضر مجلس الإدارة الذى تم اتخاذ قرار البيع فيه.
 

وأضاف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية: يا ريت تخاطبوا غرفة مقاصة الفيفا
ووقتها هتعرفوا قيمة الصفقة كام و عمولة الوكلاء كام والحسابات البنكية التى استقبلت المبالغ.

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اختفاء مستندات رسمية من نادي الزمالك

 

اكتشفت اللجنة الثلاثية التي تدير شؤون نادي الزمالك اختفاء 3000 عضوية من الاشتراكات بالزمالك.

كما شهدت الساعات الماضية اختفاء عقد إمام عاشور لاعب ميتلاند الدانماركي السابق والأهلي الحالي. 

واكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان اختفاء عقد امام عاشور وانتقاله الي نادي ميتلاند الدانماركي يعني ضياع 3 مليون دولار الخاصة بالقلعة البيضاء فى الصفقة.

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فتوح يفرض شروطه للتجديد مع الزمالك
 

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أخر التطورات في ملف تجديد أحمد فتوح جناح أيسر القلعة البيضاء. 
قال المصدر ان أحمد فتوح طلب 30 مليون جنيه في الموسم من أجل التجديد مع نادي الزمالك.. تابع: وهو نفس المبلغ الذي يحصل عليه زميله أحمد سيد زيزو وتمت ترضيته بالعقد الأخير، من أجل عدم الرحيل إلي قطر في الموسم الماضي. 
اضاف : أحمد فتوح يريد رد الاعتبار بعدما تعرض له من اتهامات بتناول مواد محظورة رفقة زميله عبدالله جمعة .
اشار الي أن أحمد فتوح طلب من إدارة نادي الزمالك الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة كاملة التي تقدر بنحو 7 مليون جنيه.
استطرد: أحمد فتوح قدم تقارير طبية تثبت إصابته للحصول على نسبة المشاركة التي تم خصمها من راتبه وقت إصابته.
وينتظر أحمد فتوح الموافقة على مطالبه بعد تدخل أحد رجال الأعمال المحبين لنادي الزمالك لانهاء ازمة التجديد على العقود .

 

الزمالك عامر العمايره فيفا امام عاشور نادي ميتلاند الدانماركي

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