الشاباك يعارض خطة وزير المالية الإسرائيلي تحويل ميزانيات للمستوطنات

أفادت قناة “كان” العبرية صباح اليوم، الخميس، بأن جهاز الأمن العام (الشاباك) يعارض خطة يدفع بها وزير المالية بيتسالئيل سموتريتش، تقضي بأن تصادق الحكومة على تحويل ميزانيات بمبلغ مئات ملايين الشواقل إلى المستوطنات في الضفة الغربية.

ووفقا للتقرير الذي نشرته مراسلة القناة، فإن الشاباك يطالب بتشكيل طاقم مشترك للوزارات الحكومية المعنية لفحص القضية وتداعياتها المحتملة.

وأفادت القناة بأن سموتريتش يخطط لشمل النقاط الاستيطانية العشوائية في الخطة في الوقت الذي أعربت فيه الإدارة الأمريكية في الأيام الأخيرة عن معارضتها الكاملة لتوسيع البناء في الضفة.

وشددت مجددا على موقفها أن من شأن ذلك أن يحبط مساعي التوصل إلى حل الدولتين للشعبين.